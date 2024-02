C'è vita nello spazio, ma sono particelle invisibili che non possiamo vedere

Le domande sulla vita e le sue origini rimangono tra i misteri più affascinanti di tutti, ma emerge uno studio che potrebbe gettare luce su come la vita si diffonda attraverso l'immensità cosmica, suggerendo un viaggio interstellare su una scala finora inimmaginabile: viaggia silenziosamente, aggrappandosi a minuscole particelle di polvere cosmica.

Lo studio, condotto da Z.N. Osmanov della School of Physics presso la Free University di Tbilisi, esplora la possibilità che la panspermia, il processo attraverso il quale la vita si diffonde da un pianeta all'altro, possa avvenire attraverso granelli di polvere planetaria, liberati dalla gravità del loro mondo natale e spinti attraverso lo spazio dalla pressione della radiazione stellare.

La ricerca apre nuove prospettive sulla comprensione delle origini della vita sulla Terra, suggerendo che possa essere arrivata da lontano, veicolata da particelle così piccole da sfuggire alla vista, ma abbastanza resistenti da viaggiare per galassie. Osmanov calcola che, in cinque miliardi di anni, queste particelle di polvere potrebbero raggiungere centinaia di sistemi stellari, diffondendo potenzialmente la vita o le molecole complesse necessarie per il suo sviluppo in tutta la galassia.

Sebbene l'idea che la vita possa viaggiare su comete e asteroidi non sia nuova, la concezione che possa farlo anche su semplici granelli di polvere apre nuovi orizzonti sulla nostra comprensione dell'universo e della vita stessa. Questo studio non solo amplia le nostre conoscenze sulle potenziali vie di diffusione della vita, ma solleva anche domande stimolanti su quanti mondi lontani possano essere stati seminati con i blocchi costruttivi della vita, forse molto prima che la Terra fosse abitabile.