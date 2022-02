C'è ancora speranza: l'umanità può raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi

La crisi climatica è sicuramente un argomento molto discusso negli ultimi tempi. Se da una parte i cambiamenti del clima iniziano a essere palesi, dall'altra sono pochi gli sforzi che stanno venendo attuati per mitigare questo problema. C'è un vero e proprio alone di negatività per quanto riguarda il futuro, ma sembra esserci ancora speranza.

Secondo un nuovo studio, è ancora possibile evitare gli scenari più apocalittici raggiungendo gli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi: ovvero mantenere la temperatura media globale al di sotto dei 2 ºC rispetto ai livelli preindustriali. Per farlo dovremmo cambiare totalmente il nostro punto di vista sulla questione, iniziando a utilizzare soprattutto fonti di energia rinnovabili.

In un nuovo studio, gli scienziati affermano che se non si dovesse far nulla per contrastare il fenomeno, la temperatura globale entro il 2100 sarà tra 2ºC e 3ºC e in più. Per la loro ricerca, i ricercatori hanno esaminato oltre 1.300 scenari climatici e li hanno confrontati con le emissioni previste per il periodo 2005-2050 dal settore dei combustibili fossili, insieme alle proiezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) al 2050.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters, è molto più ottimista sul futuro del clima, sfatando l'idea che la temperatura possa aumentare di 4/5 °C entro la fine del secolo. Tra 100 e 500 scenari simulati con i dati confrontati, è stato suggerito un riscaldamento globale compreso tra 2ºC e 3ºC.

Una cosa comunque è certa: se non si fa qualcosa, saremo preda di questi cambiamenti.