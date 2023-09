C'è questa startup che sta lavorando per farci vivere in case sott'acqua

Un mondo in cui la vita sottomarina non è più un territorio esclusivo di pesci e coralli, ma diventa una nuova frontiera per l'umanità. DEEP, un'azienda di ingegneria con sede nel Regno Unito, sta lavorando per rendere questa visione una realtà entro il 2027. Sì, avete capito bene: vivere sott'acqua in degli habitat appositi.

Con i loro moduli abitativi subacquei chiamati Sentinel, l'azienda mira a creare un ambiente in cui gli esseri umani possano vivere e lavorare sott'acqua per periodi fino a 28 giorni. Questi moduli non sono solo delle semplici capsule: offrono spazi abitativi, aree comuni e laboratori di ricerca per gli scienziati che studiano l'ambiente marino (non è la prima idea del genere, ma questa sembra essere unica).

Ma non si tratta solo di una sfida ingegneristica; è anche un impegno per la conservazione degli oceani. Come ha dichiarato Steve Etherton, Presidente dell'area Europa, Medio Oriente e Africa di DEEP, gli oceani sono al centro di molte delle sfide generazionali che il mondo sta affrontando, e comprendere meglio questo ecosistema vitale potrebbe essere la chiave per affrontare problemi come il cambiamento climatico.

L'azienda sta anche sviluppando tecnologie per alimentare i moduli con energia rinnovabile e per trattare tutti i rifiuti in modo sostenibile. Se tutto va come previsto, questi moduli potrebbero essere una parte fondamentale della nuova economia oceanica, offrendo soluzioni innovative in settori come la ricerca farmaceutica e la cattura del carbonio.

C'è chi ci farà vivere nello spazio e chi sotto il mare... voi che ne pensate?