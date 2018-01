E' stato scoperto un pericoloso spyware su Android

Si tratta di un nuovo malware mobile avanzato, attivo dal 2014 e progettato, da un'azienda italiana, per condurre attività di cyber spionaggio mirato.

Si chiama “Skygofree”, ed è uno spyware davvero sofisticato. Dopo la creazione della prima versione alla fine del 2014, lo spyaware ha subito costanti aggiornamenti e ora è in grado di controllare di nascosto il dispositivo da remoto e in particolare di catturare messaggi Whatsapp, il registro delle chiamate, gli sms, gli eventi in calendario e altre informazioni conservate in memoria. Soprattutto, consente di attivare la registrazione audio via microfono in modo automatico sulla base della posizione stessa del cellulare. Una funzionalità speciale consente inoltre al malware di inserirsi nell’elenco delle "app protette" per non venire disattivato automaticamente quando lo schermo è spento.

I ricercatori di Kaspersky Lab, a cui va il merito della scoperta, si sono espressi in merito alla questione comunicando che: “I malware mobile di alto profilo sono estremamente difficili da identificare e bloccare e gli sviluppatori di Skygofree hanno sfruttato questo fattore a proprio vantaggio, creando e sviluppando uno spyware in grado di spiare gli obiettivi senza destare sospetti. In base agli artefatti scoperti nel codice del malware e alla nostra analisi dell’infrastruttura, siamo piuttosto sicuri che il malware Skygofree sia stato sviluppato da un’azienda italiana che offre soluzioni di sorveglianza, come HackingTeam”.

Per proteggersi dalle minacce mobile più avanzate, Kaspersky Lab consiglia di implementare una soluzione di sicurezza affidabile in grado di identificare e bloccare queste minacce, come Kaspersky Security for Mobile. Gli utenti dovrebbero inoltre fare attenzione alle email ricevute da persone o aziende sconosciute e di verificare sempre l’integrità e l’origine dei siti web prima di cliccare sui link.