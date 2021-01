C'è un posto sulla Stazione Spaziale Internazionale che viene tenuto sporco: ecco perché

Come si può immaginare, la pulizia all'interno della Stazione Spaziale Internazionale è fondamentale per il benessere degli astronauti. Mentre sulla Terra il sabato è dedicato alla proverbiale "pizza e film", sull'ISS questo giorno è dedicato alla pulizia, ma non i tutti i luoghi. C'è un posto in cui non si pulisce... per la scienza!

L'esperimento MatISS (Microbial Aerosol Tethering on Innovative Surfaces) a bordo della stazione orbitante ha l'obiettivo di testare cinque materiali avanzati con lo scopo di impedire ai microrganismi di causare malattie e crescere in condizioni di microgravità. Ciò è importante per capire il funzionamento di questi organismi nello spazio.

Tre versioni dell'esperimento - portato avanti dall'agenzia spaziale francese CNES - sono state condotte dal 2016. Il primo era MatISS-1, aveva quattro portacampioni installati per sei mesi in tre diverse posizioni nel modulo di laboratorio europeo Columbus; MatISS-2 aveva quattro campioni identici contenenti tre diversi tipi di materiali in un unico luogo; Matiss-2.5 è stato invece impostato per studiare la diffusione della contaminazione, questa volta spazialmente, attraverso le superfici idrofobiche.

Questi campioni sono costituiti da una miscela diversificata di materiali avanzati, che dovrebbero impedire ai batteri di attaccarsi e crescere su vaste aree, rendendoli efficacemente più facili da pulire e, conseguentemente, più igienici. "La comprensione dell'efficacia e del potenziale utilizzo di questi materiali sarà essenziale per la progettazione dei futuri veicoli spaziali, in particolare quelli che trasporteranno gli umani nello spazio", afferma l'Agenzia Spaziale Europea.

Tenere pulita l'ISS è importantissimo e, nonostante gli alti livelli igienici, vengono portati lo stesso numerosi batteri dalla Terra (che sono stati perfino catalogati).