C'è stato un momento della storia in cui le donne erano seppellite in queste strane tombe

Se gli egiziani disponevano di ogni mezzo la tomba del defunto di turno, in virtù della sua vita nell'Aldilà, nel Medioevo si era ben conosci del “lungo riposo” che si andava ad affrontare, così l’aristocrazia seppelliva i propri cari in queste tombe a forma di letto, proprio come se stessero andando a dormire.

Una nuova ricerca ha rivelato che le tombe a letto sono un’invenzione del VII secolo d.C., grazie ad un rinforzamento del cristianesimo, ed erano destinate soprattutto per le donne. Secondo questo nuovo studio, pubblicato sul Medieval Archaeology, le donne durante quel secolo potevano concedersi di non sposare mariti cristiani; saranno però, all’avvenuta della morte, seppellite in questa tipologia di “tomba inusuale”. Ad avvalorare questa tesi, c’è il risultato di un’ennesima analisi di 72 sepolture a letto, tutte ospitanti ossa femminili.

"Le sepolture a letto erano qualcosa che è stato specificamente importato da donne che si muovevano in quel momento molto particolare [in tutta Europa]", ha detto Emma Brownlee, l'unica autrice dello studio e ricercatrice in archeologia al Girton College. Brownlee individua nella caduta dell’Impero Romano d’Occidente un momento di grande debolezza anche per il cristianesimo, è qui che le donne iniziano ad emanciparsi da specifici dogmi.

Brownlee ha menzionato in particolare una tomba a letto come punto di riferimento: il Trumpington Bed Burial, che gli archeologi hanno scavato nel 2011 a Trumpington, un villaggio nell'Inghilterra orientale. La suddetta sepoltura è richiamata all’attenzione proprio perché è l’esempio più fattuale di tutto ciò disquisito finora: il letto di legno fissato con staffe di ferro è il luogo di riposo di una donna, probabilmente cristiana.

Grazie all’analisi degli isotopi, si è capito che le donne, delle uniche tre tombe a letto presenti Gran Bretagna, non sono cresciute lì. Forse proprio quest’ultime avrebbero diffuso l’usanza all’interno delle isole inglesi.

"Quindi, si ha questo compito specifico che vede le famiglie cristiane che cercano di far sposare le loro figlie con l'élite inglese, che all'epoca non era cristiana. L'idea era che le mogli applicassero quest’influenza di conversione sulle famiglie inglesi.".

Anche l'idea di equiparare la morte al sonno eterno è estremamente interessante, soprattuto per la sua diversità con altri approcci che abbiamo visto nella storia, ad esempio con gli egizi.

"Qui ci stanno raccontando un po' come le persone si relazionavano con la morte, e vedevano il tutto come se stessero andando a dormire piuttosto che come una fine definitiva".

I resti del Trumpington Bed Burial sono attualmente in mostra al Museo di Archeologia e Antropologia all’Università di Cambridge in Inghilterra.

[Credito immagine: Inghilterra storica]