C'è stato un momento nella storia in cui la Russia 'sopravviveva' grazie alla vodka

Oggi quando pensiamo alla Russia (sfortunatamente) pensiamo al conflitto ucraino o al rapporto solido che si è andato a instaurare fra il popolo russo e Vladimir Putin. I più nostalgici penseranno all'URSS o ai canti bolscevichi, ma c'è stato un tempo in cui questo paese equivaleva alla parola Vodka.

Per un cittadino straniero è difficile capire quanto è stata importante la vodka per il progresso e la successiva caduta del paese. Da secoli infatti quasi l'intera economia alimentare nazionale è basata sulla produzione di questo super alcolico, che piace così tanto ai russi da definirne ormai da secoli l'identità nazionale.

Consumare molta vodka ovviamente porta a dei seri problemi e non a caso ancora oggi centinaia di migliaia di russi combattono con l'alcolismo, che rappresenta il più diffuso problema sanitario nel paese. Alcune start up promettono persino di produrre una vodka più sana ed ecologicamente meno impattante, ma ciò probabilmente non migliorerà i problemi legati al consumo eccessivo di questa bevanda.

C'è stato tuttavia un momento storico in cui il consumo di alcol era così diffuso nel paese che circa un terzo del bilancio annuale della Russia era costituito dagli introiti delle tasse derivanti dalla vendita della vodka. Una quantità enorme di denaro, che serviva ai vecchi imperatori perl finanziare quello che era l'esercito più grande d'Europa.

L'idea di tassare gli alcolici e di nazionalizzare tutte le taverne e la produzione delle bevande alcoliche fu di Ivan il Terribile, il più noto fra gli zar russi, che nel 1553 intuì come gli introiti derivanti dalle vendite di alcolici potevano superare di gran lunga tutte le altre tasse messe insieme.

Questo atto fu ovviamente approvato da tutti i regnanti russi fino alla presa di potere dello zar Alessandro II, che nella seconda metà dell'Ottocento del Novecento si rese conto che la vodka aveva sì contribuito ad alimentare l'economia dello stato, ma anche prodotto generazioni di uomini alcolizzati, sbandati, incapaci di assumersi una responsabilità. Un problema che lo zar credette di risolvere, tramite leggi proibizioniste che aumentarono il costo della vodka a buon mercato.

Purtroppo per lui, l'innalzamento del prezzo degli alcolici provocò un movimento di massa, nominato dagli storici "Ribellione fiscale dei liquori", che radunò contadini, operai e alcuni reparti dell'esercito, che dal 1858 al 1859 s'impegnarono a distruggere fabbriche e taverne, per protestare contro le politiche proibizioniste del governo.

I danni provocati da questa protesta indussero lo zar a reprimere lo scontento con la forza, ma il propagarsi del conflitto lo portarono a capitolare e a consentire l'approvazione di una nuova legge che ribassava il prezzo della vodka per le fasce più deboli economicamente.

A quell'epoca circa un quarto del bilancio del paese era ancora finanziato dal commercio della vodka, ma la cosa più curiosa è che molti contadini - durante gli anni di protesta - indussero molte persone astemie a bere, come forma di tortura per indurli a diventare "dipendenti ed alcolizzati" come loro.

Così scrive un giornalista inglese, in visita a Mosca durante il 1858, la situazione era davvero paradossale. "Gli astemi furono costretti a bere. Chi resisteva ostinatamente veniva indotto forzatamente a ubriacarsi, tramite l'utilizzo di alcuni imbuti che venivano calati in bocca. Una volta completamente annebbiati dall'alcol, venivano trascinati in prigione come ribelli. Allo stesso tempo al clero fu ordinato di predicare nelle loro chiese contro le politiche restrittive e da allora in poi la censura della stampa pose il suo veto su tutte le pubblicazioni in cui si denunciava l'immoralità del traffico di alcolici".

Proprio dopo la fine delle proteste, il numero di alcolizzati nel paese crebbe a dismisura e forse non è un caso se gli anti proibizionisti americani, durante gli anni Venti del Novecento, usassero l'esempio dell'impero russo per dimostrare come le leggi restrittive non aiutassero veramente gli alcolizzati a stare meglio.

Oggi il consumo della vodka in Russia fortunatamente è meno diffuso rispetto al passato, per quanto rimanga un flagello di cui la popolazione non riesce a liberarsi. Recentemente, gli scienziati hanno persino fatto ubriacare dei lombrichi con la vodka, nel tentativo di capire meglio le attività del loro cervello e come reagiscono gli animali più semplici a questa sostanza.