Cos'è questa strana e bizzarra creatura ritrovata su una spiaggia?

Le creature che si riversano sulle spiagge del mondo trasportate dalle onde del mare sono tantissime, abbiamo già visto in passato molti esempi di quanto detto. Recentemente a far notizia è stato l'avvistamento di una "creatura" davvero strana e singolare sulla costa della Carolina del Nord lo scorso dicembre (potrete vedere la foto in calce).

Così i ranger che hanno effettuato la scoperta hanno chiesto aiuto sulla loro pagina Facebook il 18 maggio: "Potrebbero essere qualcosa come dei sacchi di uova di un calamaro (ma non ne siamo sicuri)". La loro ipotesi sembra essere corretta, il "blob" è probabilmente costituito dalle uova del calamaro atlantico (Lolliguncula brevis), secondo quanto affermato da due biologi a LiveScience.

La strana forma della creatura è conosciuta ufficialmente come "massa di uova"; ma a volte hanno così tanti sacchi pieni di uova che i ricercatori chiamano tali masse "stracci", secondo quanto afferma Michael Vecchione, uno zoologo degli invertebrati presso il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian a Washington DC.

Dopo l'accoppiamento, il calamaro femmina depone circa 30 uova in un sacco trasparente e gelatinoso a forma di dito lungo circa 2,5 centimetri. La femmina fissa il sacco pieno di uova al fondo del mare in acque poco profonde (ad esempio sopra gusci di ostriche o molluschi) e altre femmine spesso seguono l'esempio, attaccando le loro capsule piene di uova alla stessa base e creando quella che sembra essere una "scopa di uova".

È possibile che le forti correnti di una tempesta abbiano spazzato via la massa di uova sulla spiaggia di Shackleford Banks, una delle isole barriera a Cape Lookout National Seashore, dove sono state trovate il 31 dicembre 2020.

Sono tante le creature che vengono trovate sulle spiagge: come questa rana pescatrice "aliena" oppure uno squalo elefante (Cetorhinus maximus).