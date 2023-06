C'è una strana correlazione tra terremoti e radiazioni cosmiche

Gli scienziati hanno scoperto l'esistenza di una correlazione statistica tra l'attività sismica globale e l'intensità di radiazione cosmica rilevata sulla superficie del pianeta. Incredibilmente, potremmo usarla per prevedere i terremoti.

Come sappiamo, un potente sisma può causare enormi danni, oltre alla perdita di vite umane; riuscire a prevedere i terremoti sarebbe di grande aiuto nel ridurre significativamente la portata di questi cataclismi.

Il progetto "CREDO", ideato dall'Istituto di fisica nucleare dell'Accademia Polacca delle Scienze nel 2016, ha investigato la questione. Dopo aver raccolto numerosi dati sull'influsso di radiazioni cosmiche che raggiungono il pianeta, sono riusciti a trovare un inaspettato collegamento.

Secondo i ricercatori, l'ipotesi nasce dall'idea che il campo magnetico terrestre sia generato da correnti vorticose nel nucleo liquido del pianeta; è proprio al campo magnetico che è dovuta la deviazione di particelle cariche di radiazione cosmica. Ciò significa che se i terremoti sono associati al movimento di materia nel nucleo, essi possono influire sul campo magnetico - alterando il flusso di particelle.

A sua volta, questo porterebbe a delle differenze nel numero di particelle cariche rilevate.

I fisici del progetto CREDO, analizzando i raggi cosmici tramite due diversi osservatori, hanno effettivamente notato dei cambiamenti nell'intensità. La ricerca è stata poi supportata dai dati sull'attività solare e sull'attività sismica terrestre. Secondo i risultati, l'evidente correlazione potrebbe permettere di prevedere i terremoti con almeno 15 giorni di anticipo.

Tuttavia le analisi non sono ancora in grado di individuare con precisione i luoghi dei potenziali cataclismi. Potrebbero infatti esserci delle cause ignote che spiegano la correlazione tra i due fenomeni (possibilmente esterne), e che influiscono sull'intero pianeta.

I ricercatori sono ora intenti a continuare il lavoro, e affermano: "se c'è una cosa di cui siamo certi, è che le nostre osservazioni puntano verso entusiasmanti opportunità di ricerca totalmente nuove."