C'è una strana matematica che collega gli spermatozoi alle strisce delle zebre

Gli scienziati continuano a scoprire schemi e modelli che collegano creature apparentemente non correlate. Una recente ricerca ha rivelato un collegamento sorprendente tra le strisce delle zebre e il modo in cui gli spermatozoi nuotano.

Questa connessione, sebbene inaspettata, ha le sue radici nelle teorie proposte dal celebre matematico Alan Turing, che aveva suggerito come determinati modelli, come strisce o macchie, potessero formarsi in natura attraverso ciò che ora è noto come sistemi di reazione-diffusione. Questi modelli possono essere osservati in organismi diversi, dalle zebre (a proposito, perché hanno le strisce?) ai pesci palla giganti.

Gli scienziati, ispirati da Turing, hanno analizzato i modelli animati creati dal flagello oscillante degli spermatozoi. Hanno scoperto che le dinamiche di reazione-diffusione possono spiegare il battito ritmico del flagello, l'appendice simile a una coda che permette agli spermatozoi di muoversi. Tali dinamiche, in pratica, possono essere paragonate a quelle osservate nei sistemi chimici.

Il movimento ondulatorio della piccola coda inizia con motori molecolari alla sua base e produce oscillazioni che si propagano lungo la sua struttura, creando modelli a strisce simili a quelli delle zebre. Le rivelazioni, oltre ad essere affascinanti, potrebbero avere implicazioni significative nella comprensione della motilità degli spermatozoi, un fattore chiave per la fertilità maschile.

La ricerca dimostra come la matematica possa offrire spiegazioni sorprendenti e illuminanti sui misteri del mondo naturale, collegando creature e fenomeni in modi che non avremmo mai immaginato.