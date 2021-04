Cos'è questa strana 'palla' nell'acqua? La risposta vi stupirà

Pensateci: state tranquillamente esplorando i fondali marini mentre all'improvviso vi trovate davanti uno strano globo gelatino e viscido. Qual è la vostra prima reazione? Quasi 100 avvistamenti simili di blob sono stati segnalati in Norvegia e nel Mar Mediterraneo dal 1985, ma queste misteriose masse gelatinose non sono mai state studiate per bene.

Finalmente, dopo un anno di studi, gli scienziati sono riusciti ad estrarre del DNA da queste sacche e lo hanno studiato in laboratorio. Sono, in poche parole, sacche di uova di un calamaro comune chiamato Illex coindetii, non è facile individuare questi "blob" gelatinosi, per questo ogni avvistamento è prezioso.

Secondo quanto riporta uno studio pubblicato il 30 marzo sulla rivista Scientific Reports, ogni sacca di questa può contenere centinaia di migliaia di uova di calamari, racchiusi in una bolla di muco che si disgrega lentamente in acqua. Sorprendentemente, nonostante si conoscano gli Illex coindetii da quasi 180 anni, gli esperti hanno visto solo recentemente le sacche di uova dei calamari in natura.

All'interno del globo gli esperti hanno identificato embrioni di calamaro in quattro fasi diverse. Ovviamente, senza campionare i tessuti da ogni singola sfera trovata, i ricercatori non possono essere sicuri che tutti 100 blob osservati appartengano alla stessa specie, ma sicuramente molti di quelli osservati - in base alle descrizioni e alla foto - appartengono sicuramente all'I. coindetii.

Insomma, se vi trovate in mezzo al Mar Mediterraneo e durante un'immersione vedete qualcosa di simile, non preoccupatevi troppo.