C'è uno stretto legame tra il rover Perseverance e la Bosnia-Erzegovina

Ieri, 18 febbraio 2021, è stata una data storica per l'ingegneria aerospaziale e per l'esplorazione di Marte: il rover Perseverance della NASA è arrivato con successo su Marte.

Dopo avervi parato dei "setti minuti di terrore" precedenti all'atterraggio della sonda e dopo avervi mostrato la prima foto che testimonia l'atterraggio perfetto, vi vogliamo parlare di una piccola curiosità riguardante il sito di atterraggio del rover Perseverance.

Il rover esplorerà e studierà il cratere di Jezero, che dovrebbe rappresentare un esempio perfetto di delta fluviale marziano, ormai fossilizzato. Il nome del cratere, che in lingua serba, croata e bosniaca significa "lago", deriva dal villaggio di Jezero, in Bosnia-Erzegovina. La piccola cittadina bosniaca, che si trova 120 chilometri a nord-ovest della capitale Sarajevo e di cui potete vedere una foto in calce alla notizia, ha proprietà morfologiche incredibilmente simili a quelle del cratere marziano, tanto che si è deciso di chiamare il cratere marziano allo stesso modo. Anchele valli intorno al cratere sono chiamate Sava, Neretva e Una, come i tre fiumi dei Balcani occidentali.



Molte persone nel piccolo villaggio della Bosnia pensavano fosse uno scherzo o una fake news, fin quando l'ambasciatore degli Stati Uniti in Bosnia è andato dal sindaco del paesino a chiedere di poter utilizzare il nome su Marte. La Bosnia, una terra che negli anni Ottanta era un esempio incredibile di modernità e multiculturalismo, prima di essere martoriata dalla guerra in Jugoslavia negli anni Novanta, spera che questa curiosa pubblicità porti nuovi turisti e magari una piccola spinta economica.



I bambini del paese hanno già ricoperto i muri della città di disegni di come pensano sia il panorama marziano. Se volete vedere com'è fatta la porzione di Marte che Perseverance sta esplorando, sapete dove andare in vacanza!