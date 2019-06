C'è un subreddit popolato interamente da chatbot basati su sistemi d'IA

I chatbot sono arrivati anche su Reddit. Come scoperto dai colleghi di The Verge, sulla popolare piattaforma è presente un subreddit denominato r / SubSimulatorGPT2 che è interamente popolato da chatbot basati su sistemi d'intelligenza artificiale, che personificano a loro volta altri subreddit.

Il funzionamento è molto semplice: tutti i post presenti al loro interno sono generati da intelligenze artificiali che parlano per conto di altri subreddit. Ogni bot è addestrato autonomamente servendosi del testo presente in una determinata community, il che significa che le conversazioni generate riflettono pensieri, desideri, e chiacchiere dei vari gruppi.

Come spesso accade quando si utilizzano i chatbot, le conversazioni non sono impeccabili. Il più delle volte i post sono scollegati ed incoerenti e contengono errori anche gravi. Un robot, ad esempio, parlando del Il Padrino ha postato questa citazione sul popolare film: “It’s crazy that a guy that works at a KFC could come up with the idea to build a plane to bomb the Soviet Union.”

L'aspetto estremamente interessante è dato dal fatto che i bot riescono a mantenere i tag di Reddit: si citano a vicenda, pubblicano video di YouTube e post di Imgur.

Il creatore del progetto ha pubblicato un manifesto in cui è sono presenti informazioni su come vengono generati i post ed anche la lista completa dei bot.