Cos'è la successione di Fibonacci? Scopriamola insieme

La successione, o sequenza, di Fibonacci è una serie di numeri interi in cui ogni numero è la somma dei due che lo precedono, in questo modo: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34 e così via. Una sequenza estremamente semplice ma dalle implicazioni "cosmiche".

Da sempre ha attirato l'attenzione per la sua unicità, in quanto non esistono altre sequenze di numeri così onnipresenti quanto quelle di Fibonacci, in algebra, geometria, nella teoria dei numeri e persino in natura. Si dice che governi tutte le dimensioni, dalla Grande Piramide di Giza all'iconica Conchiglia Nautilus, dai fiori dei girasoli alle spirali dei broccoli.

Già secoli prima di Fibonacci antichi testi sanscriti, che utilizzavano il sistema numerico indù-arabo, menzionavano questa particolare sequenza, ma fu lui, nel 1202, il primo ad introdurlo al mondo occidentale, nel suo volume "Liber Abaci" , una sorta di prontuario matematico rivolto ai commercianti su come fare i calcoli e tener traccia di profitti e perdite.

Fibonacci introdusse il lettore alla famosa successione con un simpatico problema che coinvolge dei conigli. Inizia con una coppia, maschio e femmina, che crescendo producono una cucciolata con un altro coniglio maschio ed una femmina. Il mese successivo anche questa coppia si riproduce con una conseguente cucciolata di maschi e femmine, che in seguito si accoppieranno ulteriormente. Dopo un anno (tralasciando le leggi biologiche), si avranno 144 conigli, lo stesso risultato che si avrebbe seguendo la famosa successione di Fibonacci.

Non è noto a tutti però, che il nome con cui conosciamo la sequenza oggi lo si deve al matematico francese Edouard Lucas che solo nel 1877 lo utilizzò per la prima volta, fino ad allora infatti, se ne erano quasi perse le tracce. Da quel momento, nell'immaginario collettivo, la sequenza di Fibonacci ha iniziato ad avere sempre più valore ed importanza, strettamente correlato con la famosa sezione aurea (un numero irrazionale con proprietà geometriche che confermano il rapporto tra macro e microcosmo, tra universo e natura)

Osservando la geometria di piante, fiori o frutti, è facile ritrovare la presenza di forme e strutture ricorrenti. Fondamentale nella fillotassi, che studia la distribuzione di foglie, rami e fiori, dimostrando l'esistenza di pattern regolari nel regno vegetale, come nelle infiorescenze di margherite, cavolfiori e broccoli.

Frattali, petali di fiori, le corna di alcuni animali, il pugno chiuso di una mano, l'uomo vitruviano, la coda di un pavone, un ciclone tropicale, un'intera galassia... possiamo ritrovare quasi ovunque la successione di Fibonacci (e la sezione aurea).



Voi ne conoscevate l'esistenza? Siete al corrente di qualche esempio?