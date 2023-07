C'è talmente tanto caldo che a Bari gli animalisti vogliono liberare un orso polare

Mentre il caldo si abbatte sulla maggior parte della penisola italica, un grido di allarme risuona per due creature del freddo artico: Marissa e sua figlia, due orsi polari confinati nello Zoosafari di Fasano. L'appello, lanciato dall'associazione animalista Meta Parma, è un urlo di protesta verso chiunque abbia a cuore il benessere degli animali.

"Cosa ci fanno due orsi polari in uno zoo della Puglia?" chiedono gli animalisti, sottolineando l'assurdità di costringere questi maestosi animali, abituati a temperature polari, a vivere in un clima così lontano dal loro habitat naturale.

Il richiamo alla liberazione di Marissa e della sua prole è stato rilanciato con particolare urgenza in questi giorni, in cui il caldo estivo ha raggiunto livelli record, con temperature che sfiorano i 50 gradi (a proposito, per quale motivo c'è così caldo?). Tali condizioni, insostenibili per gli orsi polari, rendono ancora più urgente l'azione per la loro liberazione.

"Questi poveri orsi sono un simbolo, gli animali non dovrebbero vivere rinchiusi negli zoo; continueremo a lanciare l'appello per la liberazione di due orsi polari, sperando che qualcosa possa smuoversi per loro", si legge nella petizione su Change.org. Quest'ultima ha già raccolto oltre 55mila firme, un segnale forte dell'indignazione pubblica nei confronti di questa situazione.

L'associazione animalista spera che il destino di Marissa e della sua piccola non sia lo stesso di Arturo, l'orso polare più triste del mondo che morì di caldo in uno zoo dell'Argentina. Effettivamente, già gli orsi polari non stanno più riuscendo a vivere nel loro habitat naturale, figuriamoci in un luogo così differente dal loro ambiente tipo... e con questo caldo!