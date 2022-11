C'è una tecnica che potenzia l'udito umano in situazioni rumorose

Nei luoghi rumorosi è difficile ascoltare bene una conversazione e questo potrebbe essere dovuto a problemi con il cervello che elabora rapidi cambiamenti nel suono. Così un nuovo studio ha presentato una tecnica di ascolto che potrebbe dare una mano a tutti coloro che fanno difficoltà ad ascoltare le chiacchiere in queste situazioni.

40 volontari hanno dovuto affrontare un "addestramento alla discriminazione della velocità", dove si doveva fare pratica per distinguere tra la velocità dei suoni. Notare sottili cambiamenti nei rumori è la capacità del cervello di elaborare gli stimoli sonori nel tempo, e viene chiamata elaborazione temporale uditiva (a proposito, ma quanto sentiamo sott'acqua?).

I volontari hanno dovuto completare nove sessioni, ciascuna della durata di 45-60 minuti, durante le quali è stato chiesto loro di distinguere tra serie di toni suonati in rapida sequenza. Test simili sono stati utilizzati prima e dopo per valutare la capacità di ciascun partecipante di individuare i cambiamenti nell'audio che stavano ascoltando.

Rispetto a un altro gruppo di controllo di 37 partecipanti che hanno rilevato dei toni più facili, i 40 volontari che si sono sottoposti al "vero" addestramento hanno mostrato un miglioramento nella loro capacità di individuare i cambiamenti nel tono e nella velocità dell'audio. Ciò è stato dimostrato tra i partecipanti giovani e più anziani, compresi i partecipanti più anziani con un certo livello di disabilità uditiva.

Nel complesso, i punteggi dei test di rilevamento audio erano migliori dopo il processo di formazione rispetto a prima. I risultati "dimostrano il potenziale per l'allenamento uditivo di ripristinare parzialmente l'elaborazione temporale negli ascoltatori più anziani ed evidenziare il ruolo della funzione cognitiva in questi guadagni", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato sul Journal of the Association for Research in Otolaryngology.

La tecnica, affermano i ricercatori, potrebbe potenzialmente migliorare l'udito di milioni di anziani, tenendo presente ovviamente che la nostra capacità di setacciare i suoni tende a diminuire con l'avanzare dell'età (che potrebbe essere fronteggiata da questo paraorecchie chimico).