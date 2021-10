Che cos'è la tecnologia stealth 'invisibile'? Il divano è il segreto smart

La tecnologia è ormai "onnipresente" nelle nostre vite. In questo contesto, alcuni brand stanno cercando di rendere il tutto più in linea con le nostre esigenze, dando vita a un mondo tech più "sano" (basti pensare alla filosofia di Nothing di Carl Pei). Ebbene, qualcuno ha pensato di "espandere" il concetto, puntando alla tecnologia stealth.

Sì, si fa riferimento "all'invisibilità". In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, nonché come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Lovesac, il noto rivenditore di mobili americano ha ufficializzato Lovesac StealthTech, ovvero un insieme di dispositivi in grado di rendere smart il salotto senza che l'utente se ne accorga più di tanto. In parole povere, l'obiettivo è quello di non "rovinare" l'estetica della stanza, integrando la tecnologia in modo "intelligente" e potenzialmente in grado di sorprendere gli ospiti.

In questo contesto, si è deciso di "nascondere" degli speaker Harman Kardon all'interno del divano. Sì, avete capito bene: l'impianto audio "non si vede", ma è presente sotto al morbido strato superiore. In parole povere, niente più casse, soundbar e così via: l'audio surround arriva direttamente da sotto i cuscini.

Non è tuttavia finita qui: sul lato è "nascosto" un caricabatterie wireless, che consente di poggiare lo smartphone e mantenerlo in carica durante la visione, ad esempio, di film e serie TV. Per il resto, ovviamente anche l'alimentazione è pensata in modo che l'ospite non si accorga di nulla. Immancabile inoltre l'applicazione per smartphone pensata per la gestione dell'audio, nonché la possibilità di scegliere varie "forme" e colorazioni per il divano. Il prezzo dovrebbe partire da 3.000 dollari per la "configurazione base".