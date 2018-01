E' tempo di saldi: Honor 8 in offerta a 249,90 euro

Non è più l'ultimo top di gamma della società cinese, marimane un'ottima scelta per tutti coloro che ricercano il connubio perfetto tra prestazioni ed estetica.

Honor 8 è disponibile già da ora sullo store ufficiale HiHonor a soli 249€, a partire da oggi e fino a fine gennaio 2018. Confrontando il prezzo con altre offerte online, il prezzo proposto da Honor è tra i migliori che si possano trovare sui vari siti di e-commerce.

Vi ricordiamo che Honor 8 è uno smartphone Android che unisce l'estetica alle prestazioni. Dispone di un grande display da 5.2 pollici con una risoluzione di 1920x1080 pixel. E' dotato di un processore octa-core Kirin 950 abbinato a un coprocessore i5, che lavora in tandem per aumentare la velocità di elaborazione, i tempi di risposta e la durata della batteria (3000 mAh). Presenta un modulo LTE 4G.

Una fotocamera da 12 megapixel che permette al Honor 8 di scattare foto con una risoluzione di 3968x2976 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920x1080 pixel. Lo spessore di soli 7.5mm.