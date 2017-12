E' Tesla Semi mania: Pepsi ordina 100 unità, li userà per le consegne a corto raggio

E' una vera e propria Tesla Semi mania, quella che sta registrando la compagnia dinel corso degli ultimi giorni, a seguito della presentazione del truck autonomo.

Secondo quanto riportato da Reuters, PepsiCo avrebbe ordinato 100 camion elettrici alla società americana. Ad oggi, questo rappresenta l'ordine più importante registrato dal produttore della Silicon Valley, a seguito di quelli arrivati da alcuni corrieri.

La multinazionale americana, come molte altre compagnie del settore, sta cercando di ridurre i costi del carburante e le emissioni, e proprio per questo motivo ha scelto di puntare sul Tesla Semi, che evidentemente ha portato a termine l'obiettivo che si era prefissato l'amministratore delegato della società al momento della presentazione.

Ogni prenotazione chiede l'anticipo di 20.000 Dollari, il che vuol dire che grazie a questo massiccio ordine, Tesla si è intascata già 2 milioni di Dollari. Chiaramente, questi camion rappresenteranno solo una parte esigua della flotta di 10.000 veicoli targata PepsiCo. Un dirigente della società di Delaware ha precisato che i veicoli ordinati a Tesla saranno utilizzati per le consegne a corto raggio.

"PepsiCo intende utilizzare i Tesla Semi per le consegne di snack e bevande tra impianti di produzione che distano 800 chilometri tra di essi", si legge nella breve dichiarazione, in cui un dirigente ha anche affermato che "gli ingegneri stanno analizzando i percorsi migliori per utilizzare i Tesla Semi nel Nord America. Prevediamo di utilizzarli sia per carichi leggeri come snack o patatine che per le spedizioni pesanti, contenenti bevande".