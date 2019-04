C'è Thanos nei risultati di ricerca di Google, come accedere all'easter egg

La febbre da Avengers: Endgame ha coinvolto anche Google, che subito dopo l'arrivo nelle sale dell'ultima fatica targata MCU, ha voluto inserire nei risultati di ricerca un simpatico easter egg.

Protagonista è Thanos, il villain che ha decimato metà della popolazione dell'universo in un colpo solo alla fine di Infinity War, e che è anche il protagonista della pellicola.

Per accedere all'easter egg basta semplicemente cercare su Google la parola "Thanos". Nella prima pagina verrà mostrata alla destra la scheda del personaggio. Proprio a fianco del nome è stato inserito il guanto, che se cliccato attiverà i poteri distruttivi di Thanos, che decimerà i risultati della ricerca.

Google infatti mostrerà delle animazioni che trasformeranno in polvere digitale ad uno a uno i risultati di ricerca, il tutto condito da un effetto audio che lentamente accompagnerà la trasformazione della pagina in una lista quasi completamente bianca.

Ovviamente, per evitare spoiler ed incappare in fastidiose sorprese, vi invitiamo a non leggere i titoli della ricerca.

Abbiamo cercato sul web anche un filmato per farvi vedere l'easter egg all'opera, che vi proponiamo come sempre in apertura.