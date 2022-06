Dov'è la tomba del leggendario guerriero Gangis Khan? Non è così semplice rispondere

Gengis Khan unificò i Mongoli e creò un enorme impero che si estendeva dall'Oceano Pacifico all'Ucraina al momento della sua morte nel 1227; ei suoi successori avrebbero continuato a conquistare ancora più territorio.

Allora, dove è sepolto questo leader carismatico? Ha una tomba monumentale come le piramidi costruite per gli antichi faraoni egizi, o un mausoleo con guerrieri di terracotta, come quello costruito per il primo imperatore Qin della Cina?

La risposta è che l'ubicazione della tomba di Gengis Khan è sconosciuta ed è improbabile che venga trovata presto. Inoltre, alcune persone in Mongolia potrebbero preferire che non venga mai trovato, poiché Gengis è considerato da alcuni oggi con una riverenza quasi religiosa, dicono gli esperti a WordsSideKick.com.

La tomba, ovunque essa sia, "è molto importante per il popolo della Mongolia con sfumature quasi religiose", ha detto a WordsSideKick.com in una e-mail William Honeychurch, professore associato di antropologia all'Università di Yale. Ha rifiutato di speculare su dove potrebbe essere situata la tomba.

Una possibilità è che Gengis Khan sia stato sepolto nella provincia orientale di Khentii della Mongolia, dove è nato. "Penso che la tomba si trovi nelle montagne della provincia di Khentii", ha detto in una e-mail Nancy Steinhardt, professoressa di arte dell'Asia orientale presso il Penn Museum dell'Università della Pennsylvania. "Non credo che sarà trovata presto", ha aggiunto.

Le fonti contemporanee tacciono in gran parte su dove si trova la tomba di Gengis Khan o come fosse. "Non esiste alcuna documentazione storica o archeologica che descriva l'aspetto fisico di questa tomba", ha scritto un gruppo di ricercatori in uno studio pubblicato nel 2014 sulla rivista PLOS One. I ricercatori hanno utilizzato le immagini satellitari per cercare la tomba e l'indagine satellitare ha identificato una varietà di resti archeologici, ma non la tomba di Gengis Khan.

"The Secret History of the Mongols", un documento mongolo scritto in modo anonimo che risale a qualche tempo dopo la morte di Gengis Khan, non fa menzione della sua tomba. Dice solo che nell'anno 1227 "ascese al cielo".

Tuttavia, il testo afferma che Gengis Khan era fortemente interessato al Burkhan Khaldun, una montagna sacra nella provincia di Khentii. Il testo dice che a un certo punto della sua prima infanzia, Gengis usò la topografia della montagna per sfuggire ai nemici che lo stavano inseguendo. Il testo cita Gengis Khan dicendo che "ogni mattina sacrificherò a Burkhan Khaldun, ogni giorno lo pregherò: la progenie della mia progenie ne sarà consapevole e farà lo stesso!" L'affinità che Gengis Khan aveva per questa montagna ha portato a chiedersi se fosse stato sepolto lì, ma finora non è stata trovata alcuna tomba.

Quando morì intorno all'età di 67 anni, Gengis Khan e il suo esercito stavano conducendo una campagna contro un gruppo chiamato Tangut in quella che oggi è la Cina nord-occidentale, e questo potrebbe aver reso difficile il ritorno del suo corpo in Mongolia, ha scritto Frank McLynn, uno storico, nel suo libro "Gengis Khan: L'uomo che ha conquistato il mondo”.

Potrebbe essere stato a circa 500 chilometri dall'odierno confine mongolo. I mongoli, in questo momento, potrebbero non aver avuto conoscenza delle tecniche di imbalsamazione e potrebbero essere stati costretti a seppellire Gengis Khan altrove perché non sono riusciti a portare il suo corpo in Mongolia prima che si decomponesse, ha scritto McLynn. È possibile che i resti e la tomba di Gengis Khan si trovino nella regione di Ordos, nel nord-ovest della Cina, secondo lo studioso.

Per gli amanti del cinema e non, potrebbe interessarvi scoprire di più sulla vita del condottiero guardando Mongol, di cui abbiamo fatto una recensione.