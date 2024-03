C'è una tragica verità dietro il crollo del ponte di Baltimora

Esistono strutture capaci di sopravvivere a impatti nucleari e altri no (anche se dovrebbero). Il caso del Francis Scott Key Bridge è emblematico: lo scontro della nave MV Dali ha fatto sì che l'impianto crollasse inesorabilmente. Ma perché è successo? Un rischio del genere non dovrebbe essere calcolato?

Il ponte di Baltimora, un esempio emblematico di struttura a traliccio continuo, rappresentava fino a poco tempo fa un simbolo di stabilità e sicurezza. Sorretto da quattro pilastri principali, due dei quali posizionati ai lati della via navigabile, disponeva di sistemi di protezione progettati per assorbire gli impatti: i cosiddetti "delfini" di cemento e le paratie, composte da legno e cemento armato, erano le prime linee di difesa contro eventuali collisioni.

Nonostante queste misure, l'incidente ha messo in luce una vulnerabilità critica: le dimensioni e la massa della MV Dali hanno superato la capacità di assorbimento dell'impatto prevista nella progettazione originale del ponte. In sostanza, secondo quanto emerso, una nave di quella stazza non sarebbe dovuta passare lì sotto vista la sua velocità e la sua mole (pari a 100.000 tonnellate).

Negli ultimi decenni, la progettazione dei ponti ha subito importanti miglioramenti, spinta in parte da incidenti precedenti (vedi la tragedia del Ponte Morandi). Normative internazionali e guide specifiche per la progettazione hanno introdotto criteri più rigorosi, considerando le dimensioni potenziali delle navi e i vari tipi di impatto. Questo ha portato alla realizzazione di soluzioni innovative, come isole artificiali protettive, che rappresentano un salto qualitativo nella protezione dei piloni.

L'incidente del Francis Scott Key Bridge serve come monito per l'ingegneria civile e per la società nel suo insieme. La sicurezza delle infrastrutture è un compito senza fine, che richiede vigilanza, innovazione. L'obbiettivo non dovrebbe essere quello di imparare dalle tragedie ma di evitarle prevedendo i danni, collaterali e non.

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.