C'è un nuovo modo per trovare civiltà sottomarine perdute da tempo

Di città sprofondate nel mare ne esistono a bizzeffe e non è solo un mito come quello di Atlantide. Così, recentemente, una nuova tecnica escogitata da parte di alcuni scienziati dà nuove speranze sull'uso della tecnologia per trovare civiltà perdute da tempo in tutto il mondo. In che modo?

Utilizzando i campi magnetici. Lo studio in questione proviene dalla School of Archaeological and Forensic Sciences dell'Università di Bradford nel Regno Unito e l'obiettivo è quello di esaminare i dati magnetometrici raccolti da una parte del Mare del Nord e tentare di identificare eventuali strane anomalie capaci di suggerire la presenza di cimeli archeologici.

Un progetto imminente utilizzerà infatti i dati per setacciare Doggerland, il ponte di terra che collegava la Gran Bretagna all'Europa continentale. "Poiché l'area che stiamo studiando era sopra il livello del mare, c'è una piccola possibilità che questa analisi possa persino rivelare prove dell'attività di cacciatori-raccoglitori", ha dichiarato Ben Urmston, studente di dottorato presso l'Università di Bradford.

Questi siti nascosti dalle acque potrebbero non durare per sempre. Sia a causa dell'erosione - che sta polverizzando persino il Titanic - sia a causa della futura espansione dei parchi eolici e di altre infrastrutture energetiche rinnovabili che saranno posizionate nell'oceano. “L'esplorazione dei paesaggi sommersi sotto il Mare del Nord rappresenta una delle ultime grandi sfide per l'archeologia. Raggiungere questo obiettivo sta diventando ancora più urgente con il rapido sviluppo per l'energia rinnovabile", aggiunge infine il professor Vince Gaffney, responsabile accademico del progetto.