C'è un trucco (che funziona) per convincere le persone a mangiare vegano

Nonostante i numerosi benefici per la salute e l'ambiente associati a una dieta a base vegetale, la resistenza a passare a un'alimentazione priva di carne e prodotti animali rimane forte. Una ricerca recente, presentata alla conferenza annuale 2023 della Society for Risk Analysis, ha scoperto un ostacolo inaspettato.

Il "problema" è semplice: l'etichettatura del cibo come "vegano" può effettivamente scoraggiare le persone dal sceglierlo. In un esperimento, condotto con oltre 7.300 partecipanti, è emerso che i cibi privi di carne e latticini erano più propensi ad essere scelti quando non venivano etichettati esplicitamente come "vegani".

Invece, quando questi stessi cibi venivano descritti come "salutari e sostenibili", la loro scelta aumentava notevolmente, raggiungendo il 44% - contro il 20% della prima scelta. La ricerca ha mostrato che, nonostante il crescente interesse per stili di vita più sostenibili e salutari, esiste ancora una certa riluttanza nel scegliere alimenti vegani, in parte a causa dell'etichettatura che li accompagna.

L'esperimento, in particolare, ha coinvolto la scelta tra due cesti di cibo gourmet, uno contenente carne e latticini e l'altro privo di questi ingredienti. I partecipanti sono stati assegnati casualmente a diverse condizioni sperimentali, dove il cesto senza carne e latticini veniva etichettato in vari modi. I risultati hanno evidenziato che, nonostante la preferenza generale per il cesto "carnivoro", l'opzione esplicita "vegana" veniva scelta molto più spesso quando etichettata come "salutare e sostenibile".

