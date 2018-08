E' ufficiale il Sony Xperia XZ3 con display OLED curvo. In vendita da Ottobre a 900$

Come trapelato nelle scorse ore, Sony ha presentato all'IFA di Berlino nel corso della conferenza tenuta qualche minuto fa il nuovo smartphone top di gamma. Si tratta dell'Xperia XZ3, un cellulare ovviamente basato su Android e che arriva a sei mesi di distanza dalla linea XZ2.

Punto forte del dispositivo è ovviamente il nuovo pannello OLED da 6 pollici, che supporta l'HDR ed ha una risoluzione di 2160x1080 pixel. Rivestito in Gorilla Glass 5 e dalla superficie curva, lo schermo completa la scocca in alluminio di Serie 7, con le cornici che circondano lo schermo nella parte superiore ed inferiore molto più sottili rispetto all'XZ2.

Questa modifica ha permesso a Sony di apportare dei significativi cambiamenti al grip e le dimensioni del telefono, che è il 5 per cento più grande rispetto all'XZ2, a fronte di un aumento della superficie del display dell'11 per cento.

Internamente troviamo una batteria da 3330 mAh, mentre la fotocamera è la stessa MotionEye da 19 megapixel del predecessore, con supporto ai filmati HDR 4K. La lente frontale invece è stata modificata e sostituita con una da 13 megapixel con obiettivo f/1.9.

Sony ha anche migliorato i diffusori anteriori S-Force dell'XZ2, amplificando la risposta dei bassi e degli acuti ed aumentando il volume generale del 20 per cento.

La scheda tecnica è completata dal processore Snapdragon 845, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di spazio di archiviazione. Il cellulare è anche resistente ad acqua e polvere, e supporta numerosi codec audio, il Dynamic Vibration System e la ricarica wireless Qi. Non è invece presente alcun tipo di ingresso per le cuffie.

Per quanto riguarda la disponibilità, il cellulare arriverà nei negozi il 17 Ottobre a 900 Dollari, con a bordo Android 9 Pie. Al lato è stato aggiunto un pannello laterale touch che facilita l'accesso al nuovo menù d'impostazioni rapido battezzato Side Sense.

I pre-ordini partiranno il 24 Settembre, ma al momento tutte le informazioni a riguardo sono limitate al mercato americano.