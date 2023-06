C'è stato un uomo che ha costruito da solo un castello, ecco quanto ha impiegato

Jim Bishop è un uomo del Colorado che ha dedicato più di cinque decenni della sua vita a costruire un vero e proprio castello di pietra e ferro tra le montagne. E tutto questo, da solo, a mani nude. Quando la vita che si vive sta "stretta" si cerca un modo per evadere... e Jim sembra averlo fatto nel modo più eclatante possibile.

Il "Bishop Castle" (letteralmente "castello Bishop"), come lo ha chiamato l'ideatore, si trova nella San Isabel National Forest. L'uomo ha iniziato la sua opera d'arte e architettonica 1969: "ogni uomo vuole un castello" disse semplicemente Jim.

La sua abitazione di 1000 tonnellate di roccia è un "monumento alle persone laboriose", completo di guglie svettanti e persino un drago meccanico che sputa fuoco (no, non quel tipo di drago). Durante la sua vita il costruttore ha "lottato" con le autorità per erigere la sua sontuosa casa, ma alla fine ha vinto lui.

Come racconta il sito del Bishop Castle, il progetto è iniziato con l'acquisto di un terreno di 2,5 acri quando l'uomo aveva solo 15 anni nel 1959 per 450 dollari. Jim aveva lasciato la scuola e convinse i suoi genitori a comprare il terreno per lui. Poi, lui e suo padre Willard iniziarono a lavorare su una capanna che si sarebbe sviluppata nel corso dei decenni nel castello che vediamo oggi.

A parte le difficoltà fisiche di progettare e costruire una reggia di pietra e malta in cui si possa vivere e che resista alla natura, Jim Bishop ha affrontato molte difficoltà legali nel corso degli anni. Oggi, il castello riceve molti visitatori, anche da luoghi molto lontani e l'intera struttura è (quasi) diventata un simbolo anti-governo e anti-autorità.

Ironico che un simbolo che tempo fa era utilizzato per mostrare la potenza del proprio governo, oggi sia diventato un simbolo contro quest'ultimo.

Come cambiano i tempi.