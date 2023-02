C'è stato un uomo che è sopravvissuto 2 mesi dentro l'auto in una tempesta di neve

Una storia degna di un film (e forse è stato anche fatto) quando, nel 2011, una massiccia tempesta di neve ha ricoperto la Svezia, in particolare un'area vicino alla città di Umeå. Qui un uomo è rimasto bloccato all'interno della sua macchina per due mesi e incredibilmente è sopravvissuto. Ecco come ha fatto.

Protagonista della storia è Peter Skyllberg. Gli esperti non hanno ancora ben capito come abbia fatto a sopravvivere, ma fortunatamente l'uomo in macchina aveva un sacco a pelo ed è riuscito ad assumere liquidi grazie alla neve. Gli esseri umani possono sopravvivere solo circa una settimana senza cibo né acqua, ma fino a tre mesi con solo acqua.

Il dubbio più grande riguarda la sopravvivenza alle temperature gelide, che durante quell'evento hanno raggiunto i -30 gradi Celsius. Per gli addetti ai lavori Skyllberg è rimasto in vita durante questa segnante esperienza grazie al cosiddetto "effetto igloo" creato dalla macchina (che si conferma essere, anche durante i temporali grazie alla gabbia di Faraday, un salvavita).

L'effetto igloo è lo stesso che permette ad alcune culture indigene di sopravvivere all'interno di strutture ghiacciate. "'Gli igloo di solito hanno una temperatura di un paio di gradi sotto lo zero e se hai dei buoni vestiti sopravviverai e sarai in grado di preservare la tua", si può leggere in una delle tante spiegazioni della sopravvivenza di Skyllberg.

Certo, il disperso è stato anche fortunato perché è stato ritrovato dai soccorritori in uno stato critico.