Le storie di sopravvissuti a vari disastri sono sempre incredibili, come le vicende di un uomo che è riuscito a resistere per due mesi all'interno della sua macchina bloccata da una tempesta. Un altro racconto incredibile arriva da Elvis Francois, dell'isola caraibica di Dominica, che mentre cercava di riparare la sua barca andò alla deriva.

Elvis venne portato dalle correnti molto lontano dalla costa, in un luogo dove non c'era segnale per il telefono. Con la barca KO, l'unica cosa che poteva fare era aspettare. Così come immaginerete, sulla sua imbarcazione l'uomo non aveva molto con cui cibarsi: solo ketchup e altri condimenti per l'insalata.

Il superstite è sopravvissuto mescolando il ketchup (che sembra essere un'ottima pasta termica per PC), aglio in polvere e altri condimenti con acqua, riuscendo a rimanere idratato bevendo l'acqua piovana che raccoglieva grazie a un panno. La barca, nel frattempo, imbarcava acqua di mare e ogni giorno Elvis doveva gettarla via.

Un'esperienza davvero segnante e psicologicamente provante. La marina colombiana alla fine salvò Francois a circa 120 miglia nautiche, ma nel frattempo l'uomo si diede molto da fare per essere soccorso: oltre ad aver scritto "HELP" sullo scafo della sua barca, che alla fine venne avvistata dall'alto, utilizzò il riflesso di uno specchietto su un aereo per farsi notare.

Dopo una visita medica, sebbene avesse perso un po' di peso, i medici dissero che per il resto era in buona salute.