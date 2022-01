C'è un vantaggio inaspettato nel lancio di Natale del telescopio James Webb, ecco quale

Mentre molti il 25 Dicembre hanno festeggiato il Natale, alcuni (compresi noi) hanno festeggiato il lancio del telescopio spaziale James Webb. Uno strumento che è destinato a rivoluzionare quello che sappiamo dell'Universo. Adesso, secondo un nuovo report la missione del telescopio durerà più di 10 anni... e dobbiamo ringraziare due fattori.

Stiamo parlando della precisione del lancio di Ariane 5 il 25 dicembre, che secondo gli esperti ha superato i requisiti necessari, e l'incredibile precisione della traiettoria del James Webb Space Telescope. Le prime due manovre di correzione a metà del lancio, inoltre, hanno consumato molto meno carburante di quanto previsto.

La prima correzione di rotta, durata 65 minuti, è avvenuta circa 12,5 ore dopo il lancio e, oltre ad aggiungere maggiore precisione, ha aggiunto all'osservatorio una velocità di ben 20 metri al secondo. La seconda, invece, avvenuta il 27 dicembre ha aggiunto circa 2,8 metri al secondo sec alla velocità complessiva.

"La più grande e importante correzione di metà rotta, designata MCC-1a, è già stata eseguita con successo come previsto, a partire da 12,5 ore dopo il lancio", scrive Randy Kimble del JWST Integration, Test, and Commissioning Project Scientist, alla NASA Goddard, in un post sul blog che descrive in dettaglio le manovre di correzione della rotta.

Insomma, non vediamo l'ora che lo strumento sia operativo al 100%. Nel frattempo, il James Webb ha completato un passaggio fondamentale recentemente.