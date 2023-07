C'è vita su Venere? Molecole di fosfina scoperte nuovamente nell'atmosfera

Continuano le ricerche di una molecola che potrebbe indicare la vita su Venere. Inizialmente, la fosfina era stata rilevata nel 2020, sfortunatamente mai confermata dalle ricerche successive. Ora però nuove tracce di fosfina sono state individuate e sembra si trovino nella parte bassa dell'atmosfera venusiana.

La recente scoperta è stata annunciata da Jane Greaves, scienziata a capo delle precedenti investigazioni. Grazie dall'utilizzo del James Clark Maxwell Telescope (JCMT), nelle Hawaii, Greaves e i suoi colleghi hanno "scavato" più a fondo nell'atmosfera di Venere, per poi risalire verso l'alto ed esaminare anche le nuvole del pianeta.

Dopo essere riusciti ad identificarla nuovamente, sorge una domanda: cosa significa la presenza di fosfina nella parte bassa di Venere? Potrebbe davvero essere prova della vita?

Come ci spiega anche la prof.ssa Greaves, sulla Terra la fosfina è generata da organismi in ambienti con poco ossigeno. Normalmente, questo è l'unico modo per generare la molecola sul nostro pianeta, a causa della mancanza di idrogeno libero. Ciò suggerisce che effettivamente la fosfina su altri mondi potrebbe essere una potenziale firma biologica.

La possibilità che ci sia vita su un pianeta così vicino a noi è decisamente intrigante. Per quanto la superficie di Venere sia troppo calda per essere ospitale (fino a 475°C), la temperatura a 50km nell'atmosfera è più simile al clima terrestre. Tuttavia, la fosfina potrebbe non esser necessariamente la prova di vita aliena; alcuni processi abiotici che ancora non comprendiamo del tutto potrebbero essere i responsabili.

Il dibattito quindi è ancora in corso, ma potrebbe essere risolto nell'imminente futuro a causa dell'interesse astrobiologico acquisito dal pianeta. La missione VERITAS, ad esempio, partirà nei prossimi anni verso Venere con l'intenzione di investigare la superficie e il sottosuolo.