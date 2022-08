C'è già primo video unboxing di OnePlus 10T: YouTuber anticipa lancio di domani

Il lancio di OnePlus 10T è fissato a domani, 3 agosto 2022, ma c’è già chi ha deciso di violare l’embargo fissato dal produttore cinese concedendo ai fan una succosa anteprima con il video completo di unboxing di OnePlus 10T; per la precisione, si tratta dell’apertura del press kit con gli accessori aggiuntivi per la prova.

Sul canale YouTube di NTFTW è apparso nella giornata di ieri un video intitolato “Gli embarghi sono sopravvalutati”, con il quale il piccolo content creator ha voluto mostrare al suo pubblico – anche in cerca di ulteriore fama nella community tech – OnePlus 10T, l’ultimo smartphone top di gamma della società di Pete Lau.

Dalla confezione effettiva di vendita esce quindi il OnePlus 10T nella colorazione Moonstone Black, alternativa al Jade Green. All’interno poi troviamo un caricabatterie da 160 W con annesso cavo USB-C/USB-C e adattatore USB-C/USB-A, ovvero tutto il necessario per alimentare la batteria da 4.800 mAh in dotazione sotto la scocca. Egli mostra dunque la tipica manualistica, l’aggiunta di adesivi a tema OnePlus, un paio di custodie OnePlus e fa un paragone del design e delle dimensioni con altri dispositivi come Nothing Phone (1), iPhone 13 Pro Max e Galaxy Note 20 Ultra.

Nel corso del filmato NTFTW non afferma nulla che riguardi l’intera scheda tecnica o i prezzi; quindi, non abbiamo alcuna conferma sul dispositivo oltre alle specifiche già confermate dal produttore stesso. Ad esempio, a fine luglio OnePlus ha svelato batteria e ricarica rapida di OnePlus 10T. Di conseguenza, non ci resta che attendere la giornata di domani per conoscere OnePlus 10T nella sua interezza.

Nel mentre, potete leggere la recensione di OnePlus 10 Pro per scoprire l’altro dispositivo di fascia alta lanciato nel 2022 dal brand.