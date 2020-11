C'è un villaggio in Svezia pieno di pietre runiche che raccontano storie sui vichinghi

A nord della Svezia è possibile trovare il piccolo e adorabile villaggio di Vallentuna, in cui si trovano dozzine di pietre runiche che ci raccontano la storia dell'antico passato vichingo della Svezia. Queste 100 lastre runiche sono conosciute come uno dei siti storici più significativi della Scandinavia.

Spesso raffigurati come assassini spietati e adoratori di sacrifici umani (oltre ad essere tutti incredibilmente biondi), le reliquie del villaggio dipingono i vichinghi come dei devoti coloni cristiani. Tra le storie incise sulla pietra spicca un uomo, un sovrano vichingo dell'XI secolo di nome Jarlabanke. "Da queste pietre runiche, possiamo presumere che il potere di Jarlabanke sia cresciuto e abbia cambiato il panorama politico locale", afferma Eric Östergren, una guida del Museo vichingo di Stoccolma.

Le pietre runiche di Jarlabanke rivelano l'influenza della sua dinastia attraverso cinque generazioni, informazioni utili per mettere insieme un capitolo chiave per la società vichinga poco conosciuta al di fuori della Scandinavia: l'arrivo del cristianesimo. Molte delle pietre runiche del villaggio - chiamato Runriket, o Rune Kingdom - sono scolpite con delle croci cristiane, alcune elaborate nel design e altre con linee semplici e poco profonde.

Questi sono i primi simboli cristiani trovati in Svezia; Jarlabanke e la sua famiglia, infatti, potrebbero essere stati i primi cristiani della zona. Le pietre ci raccontano anche di un'importante transizione nelle pratiche funebri, dai riti pagani alle sepolture cristiane. La quantità di volte in cui il sovrano scrive il suo nome a Vallentuna suggerisce che fosse piuttosto potente in questa zona e voleva assicurarsi che tutti lo sapessero.

Quest'anno, inoltre, i runologi sono finalmente riusciti a decifrare la Rok, la pietra runica più famosa della Svezia. Un'iscrizione che menziona notoriamente Ragnarok, l'apocalisse vichinga.

