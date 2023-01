C'è un volto di un orso su Marte, ma non è quello che credete

Cosa ci fa un orso su Marte? Niente, perché il Pianeta Rosso non ha vita (almeno così grande!) sulla sua superficie. Tuttavia l'HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) della NASA, fotocamera installata a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, ha regalato al mondo del web una foto insolita di una curiosa caratteristica sulla superfice.

"Assomiglia un po' alla faccia di un orso", si legge in un post sul blog di HiRISE. "C'è una collina con una struttura di collasso a forma di V (il naso), due crateri (gli occhi) e uno schema di frattura circolare (la testa)", hanno aggiunto i ricercatori. Come sempre, potrete vedere l'immagine in questione in calce alla notizia.

Il dettaglio più interessante è che gli scienziati non hanno capito come siano state generate le conformazioni. "Il modello di frattura circolare potrebbe essere dovuto alla sedimentazione di un deposito su un cratere da impatto sepolto", ha ipotizzato il team di HiRISE. "Forse il naso è uno sfiato vulcanico o di fango e il deposito potrebbe essere colate di lava o di fango?", continuano.

L'immagine in questione ha sicuramente suscitato ilarità nel mondo del web ed è diventata subito virale per via della sua peculiarità. Ovviamente ci apprestiamo a sottolineare che il volto in questione è solo frutto della pareidolia, meccanismo che ci fa vedere volti ovunque. Il volto che vi mostriamo oggi è palese che sia stato creato naturalmente, ma in passato altre immagini del Pianeta Rosso hanno creato molte polemiche e chiacchiericcio, come la scoperta di una presunta porta su Marte (anch'essa frutto della formazione geologica del pianeta).