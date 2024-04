C'è stato uno Youtuber che ha ricreato questo famoso paradosso a casa sua

Un dilemma che sfida ogni vostra convinzione morale: salvare cinque persone a costo della vita di una sola. Questo è il cuore pulsante del problema del tram, chiamato anche "problema del carrello ferroviario" un esperimento di pensiero proposto dalla filosofia morale che indaga sulle nostre decisioni etiche.

Originariamente introdotto da Philippa Foot e successivamente divulgato da Judith Jarvis Thomson, questo scenario ipotetico ci interpella sulle nostre scelte quando si tratta di sacrificare un individuo per il bene maggiore. Ma cosa accadrebbe se questo dilemma fosse trasportato dalla teoria alla pratica, nella vita reale? Un famoso YouTuber ha deciso di affrontare questa sfida, ricreando il dilemma del tram in un esperimento che ha messo a dura prova le convinzioni morali dei partecipanti.

Attraverso un complesso scenario che coinvolgeva attori e video pre-registrati, un gruppo di volontari si è trovato di fronte alla simulazione di un treno in corsa verso cinque persone. La decisione era nelle loro mani: tirare una leva per deviare il treno su un binario alternativo, salvando i cinque ma sacrificando una persona. Nonostante le precauzioni prese per minimizzare eventuali danni psicologici, l'esperimento solleva interrogativi etici, soprattutto considerando la reazione emotiva dei partecipanti, convinti della realtà della situazione.

Tra ansia e terrore, alcuni hanno ipotizzato l'esistenza di meccanismi di sicurezza invisibili, mentre altri hanno preso la difficile decisione, guidati dal desiderio di salvare il maggior numero di vite. Dall'esperimento emerge una riflessione profonda sulle nostre azioni quando siamo posti di fronte alla possibilità concreta di fare del male per prevenire un male maggiore.

Sebbene solo due dei sette partecipanti abbiano scelto di deviare il treno, le loro motivazioni riflettono il peso insopportabile di una scelta che, nella realtà, va oltre ogni speculazione filosofica. Un vero e proprio paradosso filosofico: il trolley problem è stato discusso anche per le auto a guida autonoma.

