Cos'è lo zero assoluto? Scopriamo insieme il suo significato

La scienza è piena di zeri. La luce ha massa zero, i neutroni sono privi di carica, un punto matematico ha lunghezza zero. Tutti seguono una logica coerente, rappresentano infatti l'assenza di una data qualità: massa, carica elettrica, distanza.

Lo zero assoluto è però un caso a parte. Rappresenta la temperatura più bassa possibile pur non essendo zero sulle scale di temperatura utilizzate comunemente, corrisponde infatti a -273,15 gradi sulla scala Celsius e -459,67 gradi Fahrenheit. Come mai?

Il segreto per comprendere lo zero assoluto è capire innanzitutto cosa si intende per "temperatura". Vale a dire una misura della velocità con cui si muovono gli atomi o le molecole all'interno di una sostanza, o per essere più precisi, l'energia cinetica media di quelle particelle.

Gli atomi in rapido movimento si colpiscono tra loro con intensità, cosa che percepiamo come temperatura elevata, se poi un oggetto caldo ne tocca uno freddo, gli atomi più veloci e più caldi trasferiscono parte della loro velocità ed energia a quelli più lenti e freddi. Facendo sì che un'oggetto perda calore raffreddandosi e l'altro ne acquisti riscaldandosi.

Lo zero assoluto è quindi la temperatura alla quale le particelle in una sostanza sono essenzialmente immobili, non c'è modo di rallentarli ulteriormente, quindi non possono esserci temperature più basse. Gli atomi però non sono del tutto fermi, continuano ad oscillare seguendo gli effetti legati alla fisica quantistica, così che l'attività al loro interno (il movimento di elettroni, protoni e neutroni) continui indipendentemente dal freddo.

Si potrebbe pensare che nello spazio sia lo zero assoluto a farla da padrone, ma non è così. L'energia rimasta dal Big Bang infatti continua a riscaldare l'intero universo, mantenendolo al di sopra di tale temperatura, con una media di 2,74 Kelvin (circa -270 Celsius). Sorprendentemente però esistono alcuni oggetti celesti più freddi del vuoto interstellare, la nebulosa Boomerang infatti si comporta come un "frigorifero" con una temperatura di 1 Kelvin, confermandosi il luogo naturale più freddo del cosmo.

Noi umani non siamo da meno, non rinunciando di certo a tali sfide. Nel 2003 infatti, i ricercatori del MIT hanno voluto confrontarsi con le capacità "refrigeranti" della nebulosa Boomerang utilizzando un laser per rallentare gli atomi di sodio, raffreddandoli alla temperatura di metà di un miliardesimo di grado sopra lo zero assoluto, risultato che continua ancora ad essere un record del mondo.

La scoperta dello zero assoluto si deve a due scienziati, l'inventore francese Guillaume Amontons ed il fisico William Thomson (meglio conosciuto come Lord Kelvin). Il primo con i suoi esperimenti dimostrò che la pressione dell'aria è proporzionale alla temperatura, deducendo come ci potesse essere una soglia minima oltre cui non poter scendere, che fissò a -240 gradi C (molto vicino al valore effettivo). Il secondo, Kelvin, estendendo il lavoro di Amontons, sviluppò una scala che chiamò "assoluta" da applicare a tutte le sostanze ed impostando lo zero assoluto come 0, eliminando così i numeri negativi.