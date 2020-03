Il tè 'Earl Grey' prende il suo nome da una caratteristico personaggio. Ecco chi

Senza alcun dubbio, quando si parla di "Regno Unito" quello che ci viene subito in mente, dopo l'iconica regina, è il classico rito del tè che i cittadini attuano giornalmente durante l'ora pomeridiana. Quest'oggi, infatti, vi racconteremo la curiosa storia di una famosa bevanda del genere: il tè "Earl Grey.

Si tratta di una bevanda aromatizzata con la scorza del bergamotto, una sorta di agrume grande poco più di un'arancia e poco meno di un pompelmo. Il curioso nome, "Early Grey", prende il suo nome da Charles Grey, Primo ministro del Regno Unito che ricevette in dono un tè proprio con olio di bergamotto.



La tradizione del tè (che si svolge puntualmente alle cinque del pomeriggio ) pare che risalga al 1800, periodo in cui gli inglesi avevano come abitudine quella di consumare solo colazione e cena. Questa loro scelta, infatti, portava i cittadini del regno ad avere fame verso il pomeriggio. Così, la settima Duchessa di Bedford, Anna, chiese ai propri inservienti qualcosa per alleviare la fame un paio di ore prima dell'atteso pasto finale.



Nacque, secondo quanto si racconta, il tradizionale rito inglese. La duchessa, infatti, portò avanti questa abitudine a lungo, tant'è che la fece conoscere a tutti i suoi conoscenti che iniziarono ad unirsi a lei durante questa splendida abitudine. Inutile dirlo: ovviamente il rito inizialmente si espanse a solo le classi sociali più ricche, per poi arrivare - infine - al popolo.