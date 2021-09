Xiaomi anticipa le AirPods di Apple: Ecco le nuove Earphones 3 con riduzione del rumore

Xiaomi ha fissato l'evento di lancio delle cuffie True Wireless Earphones 3 Pro per il 27 settembre in Cina. I nuovi auricolari si collocheranno probabilmente nella stessa fascia di prezzo delle Earphones 2, dunque manterranno un costo piuttosto basso, insieme però ad alcune caratteristiche molto interessanti.

La novità maggiore del device è che le Earphones 3 Pro vanteranno la feature di riduzione del rumore fino a 40 dB, la stessa delle cuffie Xiaomi FlipBuds Pro lanciate sul mercato cinese lo scorso maggio. Anche il design in-ear degli auricolari e del case di ricarica è praticamente identico a quello delle FlipBuds Pro, con l'unica differenza della colorazione, che in questo casa sarà grigio-blu, come potete vedere dal poster in calce.

Un leak di qualche settimana fa aveva annunciato l'esistenza delle cuffie, allora chiamate "Model LYXQEJ05WM", confermando anche che le Earphones 3 avranno il supporto al Bluetooth 5.0 e ai codec audio SBC e AAC. Gli auricolari hanno anche ottenuto un rating IPX4 waterproof, che dovrebbe garantire una buona protezione dagli schizzi d'acqua e dalla pioggia.

Per sapere se le nuove cuffie Xiaomi avranno altre feature importanti, come il supporto al controllo gestuale, la connessione Dual Device e una batteria abbastanza capiente, non resta che aspettare il 27 settembre. Intanto, potete dare un'occhiata alla nostra guida sui migliori auricolari True Wireless in commercio, oppure alle nuove Sennheiser CX Plus True Wireless, appena annunciate dal produttore tedesco.