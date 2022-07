Earth Overshoot Day 2022: il nostro pianeta ha già finito le risorse di un anno

Questo è uno degli appuntamenti fissi che vorremmo non fare: l'Earth Overshoot Day. In poche parole il 28 luglio il nostro pianeta ha già finito tutto ciò che la Terra può produrre in modo sostenibile per quest'anno. Da oggi in poi tutto quello che sarà estratto e consumato sarà vissuto in deficit di risorse.

"Dal 1 gennaio al 28 luglio, l'umanità ha utilizzato tanto dalla natura quanto il pianeta può rinnovare durante l'intero anno. Ecco perché il 28 luglio è l'Earth Overshoot Day", ha affermato Mathis Wackernagel, presidente del Global Footprint Network. Ci vorrebbero 1,75 Terre per provvedere alla popolazione mondiale in modo sostenibile.

Non è finita qui: se tutto il mondo consumasse allo stesso modo degli Stati Uniti, l'Earth Overshoot Day capiterebbe il 13 marzo. "In totale, più della metà della biocapacità del pianeta (55%) viene utilizzata per nutrire l'umanità", affermano gli esperti. "Gran parte del cibo e delle materie prime vengono utilizzate per nutrire gli animali che vengono consumati in seguito", continua Pierre Cannet del WWF Francia.

Ad esempio nell'Unione Europea il 63% dei seminati viene consumato dagli animali (proprio per questo in futuro nessuno mangerà carne, perché non è più sostenibile!). "L'agricoltura contribuisce alla deforestazione, al cambiamento climatico emettendo gas serra, alla perdita di biodiversità e al degrado degli ecosistemi, pur utilizzando una quota significativa di acqua dolce."

Se riducessimo solo della metà il nostro consumo di carne, potremmo spostare questa data di 17 giorni.