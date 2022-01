Earth2: il Metaverso è la Terra, scopriamolo nel nostro nuovo video

Mentre il 2022 si prepara a diventare l’anno dei Metaversi, uno dei progetti più ambiziosi rimane sicuramente Earth2, in cui il mondo di gioco non è altro che una fedele riproduzione della nostra Terra. Scopriamo come funziona nel nostro nuovo video.

Lanciato ufficialmente nel 2020, Earth2 è ancora un cantiere aperto. Nello stadio in cui si trova attualmente, seguiranno altri step evolutivi che lo vedranno arricchirsi di nuove funzionalità, tra cui la realtà virtuale e delle meccaniche di gioco più stratificate. Oggi, a darci il benvenuto sul portale del gioco è la mappa satellitare di una Terra riprodotta fedelmente in scala 1 a 1, l’ossatura di quello che promette di essere un prodotto unico nel suo genere.

La superficie terrestre è suddivisa come una gigantesca scacchiera in piccoli tasselli da 10 metri quadrati acquistabili singolarmente oppure in lotti da massimo 750 pezzi. Muovendoci sulla mappa potremo scoprire quali terreni sono già stati acquistati e quali, invece, sono ancora disponibili per l’acquisto in ogni angolo del mondo. In questa fase, il gioco consente di comprare i nostri luoghi preferiti oppure di scambiarli nel marketplace interno con gli altri giocatori. È proprio il libero mercato a dominare la piattaforma in questo momento, in cui gli utenti possono dividersi gli appezzamenti terrieri del globo come si fa all’inizio di una partita di carte. I veri protagonisti sono, naturalmente, i punti d’interesse delle grandi città, ma anche i monumenti, come il Colosseo o il colonnato di San Pietro. L’Italia, in effetti, è un territorio molto gettonato, anche se non ai livelli di Stati Uniti e Corea del Sud.

Sin dalle prime fasi, Earth2 ha visto la sua community crescere esponenzialmente di giorno in giorno, arrivando a far lievitare anche i prezzi dei terreni con crescite superiori al 1000% del valore delle caselle. Il 2021 invece si è mosso con una calma quasi surreale, tanto che nella community iniziava ad aleggiare il timore che parte dei proclami potesse essere in qualche modo disatteso. In questo periodo sul sito sono apparse alcune demo del motore di gioco, dai terreni alla fisica, passando anche per la guida di veicoli. La cadenza molto dilazionata di questi aggiornamenti e alcuni posticipi sulla tabella di marcia sono stati le concause di un lento declino dell’interesse. Eppure, proprio in questo clima, alle porte del 2022 sulla piattaforma sono arrivate diverse novità, frutto anche di partnership importanti con alcune realtà come Polygon Studios, che hanno aggiustato la rotta di Earth2 verso quella che potrebbe essere la sua dimensione ideale: la blockchain. La moneta di gioco si chiama Essenza e la sua distribuzione è iniziata proprio a dicembre 2021 con un blocco momentaneo del mercato. Le terre acquistate sono ora divise in livelli, con le terre di tier 1 comprate e vendute prima dell’introduzione dell’essenza e quelle tier 2 che verranno acquistate successivamente.

Attualmente la concorrenza è agguerrita, con progetti come Decentraland che continuano a crescere, ma nei piani dell’azienda l’obiettivo è quello di creare un vero e proprio Metaverso sulla blockchain. Per questo, molto probabilmente, l’Essenza diventerà una vera criptovaluta e andrà a muovere l’intera economia del gioco, consentendo agli utenti di utilizzarla anche nelle attività che verranno implementate al suo interno. Il futuro di Earth2 è tutto da scrivere ed è molto difficile oggi stabilire se il prodotto finale rispetterà le caratteristiche che il progetto aveva alla sua nascita, ma l’azienda ha da poco acquisito il gioco Drone di Five Studios Interactive, che potrebbe rivelarsi un elemento chiave per accelerare il processo di sviluppo della prossima fase, a partire proprio dal motore grafico.

Per questo ora la community ha ricominciato a sognare sulle ali dell’entusiasmo, sperando di poter presto passeggiare nei propri possedimenti digitali, magari abbracciando meccaniche sandbox e i connotati di un Metaverso in cui immergersi anche con la realtà virtuale.

Earth2 oggi è l'ennesima prova di ciò di cui parlavamo anche nel nostro speciale sul gaming su blockchain, ovvero che allo stato attuale è tutto ancora da dimostrare. Ma adesso tocca a voi: avevate già sentito parlare di Earth2? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.