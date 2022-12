Ecco tutti gli 'easter egg' che si trovano sulla capsula Orion della NASA

La capsula Orion della NASA è tornata nuovamente sulla Terra, e così come affermano i membri della missione Artemis I, i funzionari hanno nascosto diversi easter egg intorno alla capsula affinché le persone potessero risolverli. Ecco tutti quelli che sono stati trovati.

Il primo (che potrete ossercare al meglio in calce alla notizia) è un tributo all'ex vicedirettore del programma di Orion Charlie Lundquist, morto nel 2020. Il secondo è l'Uccello Rosso in memoria dell'ex manager del programma Orion, direttore del Johnson Space Center e devoto fan dei St. Louis Cardinals Mark Geyer, passato a miglior vita nel 2021.

Nel post-it, il terzo easter egg, si legge CBAGF e ha degli strani trattini in cima. Queste sono delle notazioni musicali: le prime cinque note di "Fly Me To The Moon" scritte da Bart Howard per il suo partner di 58 anni Thomas Fowler, ma l'interpretazione di Frank Sinatra divenne strettamente associata al programma Apollo.

Sulla parte superiore del sedile del pilota, il quarto messaggio segreto, accanto al logo della NASA, ci sono cinque rettangoli disegnati: il primo è nero, poi due bianchi, poi ancora uno nero e infine uno bianco. Questo è il codice binario per 18, correlato sicuramente all'ultima missione Apollo ad arrivare sulla Luna, l'Apollo 17.

L'ultimo messaggio è la serie di numeri sulla parete più lontana. Sulla prima riga ci sono 1, 31, 32, 33, 34, 39, mentre su quella successiva che inizia sotto 31, ci sono 41, 45, 46, 47, 49. Questi sono tutti i prefissi telefonici dei paesi che hanno contribuito allo sviluppo e alla costruzione del modulo di servizio europeo del veicolo spaziale: Stati Uniti, Germania, Italia, Svizzera, Francia, Belgio, Svezia, Danimarca, Norvegia, Spagna e Paesi Bassi.