easyJet colpita da un grave attacco informatico: rubati i dati di 9 milioni di utenti

Piove sul bagnato per il settore aereo, già duramente colpito dall'emergenza Coronavirus. La compagnia aerea low-cost easyJet ha infatti annunciato di essere stata vittima di un sofisticato attacco informatico che ha interessato 9 milioni di utenti.

Nel bollettino si legge che sono stati esposti i dati personali, inclusi i piani di viaggio, indirizzi email ed in alcuni casi anche le informazioni delle carte di credito.

La società sta in queste ore provvedendo ad informare tutti coloro che sono stati colpiti dalla violazione via mail, ma ha voluto tranquillizzare tutti che gli utenti a cui sono state sottratte le informazioni relative ai metodi di pagamento sono già stati contattati per permettere loro di prendere tutte le misure del caso. A quanto pare solo in 2.208 casi sarebbero state trafugate le informazioni delle carte di credito o di debito, un numero piuttosto ristretto se si tiene conto della portata dell'attacco.

Johan Lundgren, in una dichiarazione si è voluto scusare con "tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente. Da quando siamo venuti a conoscenza della violazione, è diventato chiaro che a causa del Covid-19 vi è una maggiore preoccupazione per i dati personali, che possono essere utilizzati per truffe online. Di conseguenza, stiamo contattando quei clienti le cui informazioni di viaggio sono state rubate e li stiamo invitando ad essere più vigili, in particolare se dovessero ricevere comunicazioni indesiderate".

La matrice dell'attacco, e la durata, però non è ancora nota. Non vi è nemmeno alcuna prova relativa ad usi impropri di tali dati.

EasyJet di recente è diventata la prima compagnia aerea a zero emissioni, a conclusione di un progetto iniziato nel 2000.