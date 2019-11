easyJet fa la storia: è la prima compagnia aerea a zero emissioni

Easyjet, tramite una mail inviata ai propri clienti, ha annunciato che il volo EJU584 da Berlino a Vienna di ieri ha fatto la storia. Dal 19 Novembre infatti tutti i voli easyJet sulle rotte nazionali ed internazionali saranno ad impatto zero.

In una ricca pagina pubblicata sul proprio sito web, la compagnia aerea low cost rivendica il ruolo di essere la "prima grande compagnia aerea al mondo a compensare le emissioni di CO2 di tutti i nostri voli".

Tale compensazione, che comporta la riduzione delle emissioni di CO2 ed altri gas serra dell'atmosfera, prevede la partecipazione a programmi conosciuti e stimati a livello globale. easyJet investirà nel rimboschimento e la lotta alla deforestazione, la produzione di energie rinnovabili (come l'energia solare ed eolica) e la collaborazione con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo per promuovere uno stile di vita sano.

"La compensazione delle emissioni di CO2 rappresenta una parte importante del nostro percorso verso la riduzione delle emissioni, ma non è l’unica. Già da qualche tempo ci interessiamo di tecnologia elettrica, ma finché non verrà messa a punto proseguiremo nell’attuazione di iniziative volte a ridurre le emissioni di CO2. Per esempio, utilizziamo già tecnologie quali il rullaggio a trazione elettrica ed energia da fonti rinnovabili per tutte le attività non di volo" afferma easyJet.

Il progetto ha radici più profonde: già nel 2000 infatti la compagnia low cost aveva ridotto del 33,67% le emissioni di CO2 per chilometri per passeggero.

easyJet sta anche investendo in aerei elettrici ed ibridi, nuove tecnologie e la riduzione di plastica utilizzata e sconti su bevande calde ai clienti che portano con loro contenitori riutilizzabili a bordO.