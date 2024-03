eBay, 10% di sconto su tanti prodotti fino al 31 Marzo 2024 con il nuovo coupon

Oltre alle Sorprese Tech di Euronics, anche eBay in giornata odierna lancia il nuovo coupon che permette di ottenere uno sconto del 10% su un’ampia gamma di prodotti. Come sempre, sono previsti dei paletti in termini di utilizzi massimi e di spesa minima.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Codice: MARZO24

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 18 marzo 2024 ore 9:00 CET

Fine: 31 marzo 2024 ore 23:59 CET

Il coupon è compatibile sui prodotti presenti nella pagina dedicata su eBay, a cui si applicano le classiche condizioni presenti al momento della finalizzazione. Il codice deve essere inserito nell’apposito campo poco prima del pagamento.

Parallelamente a tale codice, è disponibile da oggi 18 Marzo 2024 fino alle 23:59 del 31 Marzo 2024 un altro coupon, “PNEU24”, che permette di risparmiare il 10%, a fronte di una spesa minima, sul cambio gomme estivo.

Di seguito i dettagli:

Codice: PNEU24

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 20€

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 100€

Inizio: 18 marzo 2024 ore 9:00

Fine: 31 marzo 2024 ore 23:59

Il funzionamento è lo stesso del primo codice, ma in questo caso il coupon si applica ai prodotti presenti nella pagina dedicata su eBay, con i relativi filtri.