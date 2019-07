eBay: fino a 100 Euro di sconto con il nuovo coupon, tanti prodotti in offerta

Dalle 9 di oggi, 9 Luglio, è disponibile il nuovo coupon di eBay che consente di risparmiare fino a 100 Euro su una spesa minima di 20 Euro. La promozione sarà valida fino alle ore 8 del 15 Luglio e prevede il 10% di sconto sui prodotti selezionati presenti nella pagina ufficiale.

Al momento del pagamento basta inserire il coupon "PROMOLUG19" nella pagina dedicata ed il sistema provvederà allo storno dell'importo in automatico. Sono accettati i pagamenti con PayPal, carta di credito o debito, ma è possibile solo un utilizzo per account.

Tra i prodotti in offerta citiamo iPhone Xr da 64GB, che viene proposto a 749,99 Euro, il Galaxy S10+ a 739,99 Euro ed iPhone Xs da 64 gigabyte a 1.034,99 Euro.

Nel volantino rientra anche un TV LED LG 55UK6400 da 55 pollici, a 429,99 Euro, mentre lo smartwatch Samsung Gear S3 Frontier passa a 193,99 Euro. In sconto è disponibile anche l'SSD Samsung MZ-76E500B da 500 gigabyte da 2,5 pollici, a 89,32 Euro.

Gli importi indicati sopra non sono comprensivi del 10% di sconto aggiuntivo, che viene applicato nel carrello. Non tutti i prodotti saranno disponibili fino al 15 Luglio, motivo per cui vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Sotto ogni scheda è presente l'indicazione sulle unità rimaste.