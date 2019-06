eBay: fino a 100 Euro di sconto su smartphone, TV e prodotti hi-tech con il nuovo coupon

eBay annuncia oggi il lancio di una nuova promozione attraverso cui sarà possibile ottenere fino a 100 Euro di sconto su smartphone, prodotti legati al mondo dell'intrattenimento (TV, audio e video), informatica, fotografia e videogiochi.

La promozione sarà attiva fino al 30 Giugno alle ore 17, e per accedere basta semplicemente inserire il codice PROMOGIU19 al momento del pagamento per ottenere uno sconto del 10% che può raggiungere fino a 100 Euro su quello di listino.

Il riscatto avviene poco prima del pagamento (che può essere effettuato con Paypal, carta di credito o debito), dove è richiesto l'inserimento del codice nell'apposito campo.

Come si può vedere nella pagina dedicata, tra i prodotti che rientrano in offerta figurano televisori (come la Samsung QE 65Q7 da 65 pollici a QLED), ma anche smartphone come iPhone Xr da 64 gigabyte ed iPhone X, hard disk e storage allo stato solido anche targati Samsung, cuffie ed auricolari Sony, iPad Mini da 32 gigabyte, e smartwatch come il Galaxy Watch Active di Samsung ed Apple Watch Series 4 da 44 millimetri.

Collegandosi al link poco sopra è possibile anche ottenere informazioni sulla disponibilità. Precisiamo che i prezzi presenti in vetrina non sono comprensivi di sconto.

Termini e condizioni del coupon sono disponibili a questo indirizzo.