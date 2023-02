eBay, fino a 300 Euro di sconto con il primo coupon di Febbraio 2023

Come da protocollo nel lunedì, eBay lancia oggi un nuovo coupon che permette di ottenere uno sconto complessivo di 300 Euro su tantissimi prodotti.

Il codice da usare è “PIT10PERTE2023”, ovviamente senza virgolette, al momento del pagamento. Il coupon ha un valore del 10% sull’importo del prodotto, ma può essere utilizzato massimo sei volte per ciascun profilo, il che si traduce in uno sconto per account massimo di 300 Euro.

Di seguito i termini e le condizioni:

Codice: PIT10PERTE2023

Valore Coupon: 10%

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 6

Inizio: 2 Febbraio 2023 ore 9:00

Fine: 31 dicembre 2023 ore 23:59

Sono compatibili tutti i prodotti presenti nella pagina dedicata sul sito web di eBay, a cui vi rimandiamo per tutte le informazioni.