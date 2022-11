eBay: quasi 480 Euro di sconto sul Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Continuano le offerte di eBay quest'oggi. In giornata odierna segnaliamo una promozione molto interessante proposta da un venditore sul Samsung Galaxy ZFlip 4 con 128 gigabyte di storage ed 8 gigabyte di RAM.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G F721 8+128GB Smartphone Pieghevole Blue: 669,90 Euro (1.149 Euro)

Nella scheda prodotto si visualizzerà 719,90 Euro come prezzo. Tuttavia, utilizzando il codice "REGALI22", da inserire nell'apposito campo direttamente al momento del pagamento, il sistema provvederà a stornare i 50 Euro aggiuntivi e porterà il totale a 669,90 Euro, che rappresenta un prezzo di 479 Euro inferiore rispetto ai 1.149 Euro di listino.

La vendita è gestita direttamente da eShopping SRL, un venditore premium con 77mila recensioni per il 99,5% positive. La consegna è garantita in tre giorni, ed è ovviamente gratuita. Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per la restituzione vengono dati 30 giorni, con rimborso totale ma anche con il venditore che paga le spese di spedizione per la restituzione.