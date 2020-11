eBay: fino a 50 Euro di sconto per il Cyber Monday su tantissimi prodotti

In occasione del Cyber Monday di oggi, eBay ha lanciato una nuova promozione che consente di ottenere un extra sconto fino a 50 Euro direttamente nel carrello su un'ampia gamma di prodotti. Come avvenuto anche in altre circostanze, l'iniziativa promozionale si articola su varie fasce.

Per le spese con importi tra i 50 ed i 149,99 Euro, lo sconto nel carrello sarà di 10 Euro. Per quelle tra 150 e 399,99 Euro invece è previsto un extra sconto di 25 Euro, mentre per gli articoli con prezzi superiori ai 400 Euro si potrà ottenere una riduzione di 50 Euro.

Il coupon da inserire al momento del pagamento, nel campo dedicato, è PITCYBER2020. E' possibile utilizzarlo una sola volta per ogni account, a fronte di una spesa minima di 50 Euro. La promozione scadrà stasera alle 23:59.

Come si può vedere nella pagina promozionale dedicata all'offerta, in lista sono presenti tanti prodotti d'elettronica ed informatica. iPhone 12 da 64 gigabyte, ad esempio, può essere acquistato ad 809,99 Euro, l'iPad Air 2020 da 64 gigabyte invece passa a 549,99 Euro, mentre Apple Watch SE a 249,99 Euro.

Nelle schede linkate nella notizia sono presenti i prezzi senza gli sconti: al momento dell'inserimento del coupon il sistema provvederà a stornare l'importo.