eBay: 700 Euro di sconto su un TV LG OLED da 55 pollici del 2021

Dopo aver riportato le offerte di Amazon di oggi, ci spostiamo su eBay dove lo store ufficiale di Monclick, che ha il 97,5% dei feedback positivi, propone uno conto del 43% su un TV LG OLED del 2021, con diagonale da 55 pollici.

Si tratta dell'OLED 55A1 da 55 pollici 2021 con pannello Ultra HD 4K, che viene proposto ad 899 Euro, 700 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro di listino. Lo sconto è pari appunto al 43% rispetto al costo imposto dal produttore, ed eBay consente anche di aggiungere l'estensione della garanzia di un anno con Allianz Assistance al prezzo di 20,40 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

La spedizione è gratuita e la consegna garantita tra mercoledì 28 e venerdì 31 Dicembre 2021. Sostanzialmente, quindi, non si tratta di una buona opzione per coloro che hanno intenzione di regalarlo per le feste di Natale.

Come metodi di pagamento vengono accettati PayPal, ma anche Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. Per la restituzione, invece, sono garantiti 14 giorni, con l'acquirente che però deve pagare le spese di restituzione.

Il TV è ovviamente nuovo e non usato, ma non abbiamo informazioni sulla disponibilità in termini di unità. Come sempre in questo caso raccomandiamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.