eBay aggiorna la propria app per smartphone: in arrivo la sezione 'Shop your Interests'

eBay sta per aggiornare la propria app per iOs ed Android con l'introduzione di una nuova feature, chiamata "Shop your Interests", in grado di creare una lista di oggetti che potrebbero piacervi in base ai vostri gusti, hobby ed interessi, e basandosi anche su cosa vi piace indossare.

Tutto avrà inizio con un breve sondaggio, tramite il quale l'app passerà in rassegna i vostri interessi e le vostre preferenze in materia di shopping; le keyword utilizzate per compilare il vostro profilo potranno essere vaghe, come "cucina" o "gadget", ma andranno anche nello specifico proponendovi alcuni brand, tipo "Apple", o alcuni prodotti specifici come "vino". eBay utilizzerà poi queste informazioni per dar vita ad una lista di acquisti che potrebbero fare al caso vostro, che vi verranno proposti nella home dell'app suddivisi in vari gruppi.

Un sistema molto simile a quello già usato da Netflix per consigliare ai suoi utenti nuovi film e serie tv, che il colosso dell'e-commerce stava testando da parecchio tempo. Ora pare che i tempi siano maturi per il suo rilascio.

"L'esperienza d'uso di ogni nostro cliente dovrebbe essere personale almeno quanto i suoi gusti" dichiara Bradford Shellhammer, il capo della divisione Browse and Personalization di eBay. "Chiedendo alle persone di dirci qualcosa in più sui loro gusti in fatto di shopping saremo in grado di dare loro uno store personalizzato, costruito attorno alle preferenze ed esigenze di ogni singolo shopper".

La nuova feature è già disponibile in USA per l'app Android ed iOs, mentre il supporto alla versione per PC arriverà solo in un secondo momento, in concomitanza con la release globale.